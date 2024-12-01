Помолвку Джонни Деппа назвали слухом

Актер Джонни Депп продолжил холостяцкую жизнь после развода с Эмбер Херд. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Депп наслаждается холостяцкой жизнью и ни с кем не встречается", - заявил инсайдер издания.

Он также добавил, что артист состоит в отношениях с испанской моделью Джесс Бордиу.

После скандального развода с актрисой Эмбер Херд, обвинявшей его в насилии, Деппу не предлагали роли в крупных проектах. С 2018 года он лишился ролей в фильме "Великий", в шестой части "Пиратов Карибского моря" и во франшизе "Фантастические твари".

В июне 2022 года суд присяжных признал Эмбер Херд виновной по делу о клевете в отношении бывшего мужа и обязал ее выплатить актеру $15 млн в качестве компенсации. Позже юристы сторон договорились сократить сумму до $1 млн. Сам Джонни Депп отметил, что не собирался "разорять бывшую жену, а лишь хотел вернуть свое доброе имя и восстановить репутацию".

После этого он снялся во французской костюмной драме "Жанна Дюбарри" и в главной роли в картине собственной режиссуры "Моди" про художника Модильяни.