Умер актер из "Властелина колец"

Дэвид Уитерлей, который сыграл в трилогии "Властелин колец", скончался 12 декабря в возрасте 85 лет. Прощание с актером состоится в четверг, 19 декабря.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The New Zealand Herald.

"Дэвид покорил аудиторию театра, радио, кино и телевидения, завоевав международное признание", - пишет издание.

Уитерлей родился 1 марта 1939 года в Лондоне. В 1950-х годах он служил в канадской армии, а в 1960-х - переехал в Новую Зеландию, где и началась его актерская карьера.

В конце 1980-х годов он также жил в Австралии и снялся в сериалах "Дома и в гостях" и "Загородная практика". Поклонники запомнили его в роли владельца гостиницы "Гарцующий пони" Барлимана Баттербура в фильме "Властелин колец: братство кольца" 2001 года.

В 2016 году Уитерлей был награжден Почетной грамотой Клуба эстрадных артистов Новой Зеландии за заслуги перед индустрией развлечений. Он также получил признание критиков за роль страдающего слабоумием человека в короткометражном фильме "Вместе" в 2006 году.