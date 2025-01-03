Брат Анджелины Джоли тайно женился

Брат актрисы Анджелины Джоли 51-летний актер Джеймс Хейвен тайно женился минувшим летом. Об этом в Instagram рассказала его жена - Роми Имбелли.

Как передает Day.Az, церемония прошла 12 августа в Лагуна-Бич (Калифорния, США), на ней присутствовали несколько близких членов семьи, в том числе отец жениха Джон Войт, уточняет издание Just Jared.

42-летняя Имбелли в посте о свадьбе призналась, что ее отношения с Хейвеном, длящиеся уже 23 года, никогда не были простыми, однако она называет мужа своим лучшим другом.

"Детали нашей истории слишком личные и сложные, чтобы делиться ими сейчас, но я опишу их все в своей книге. День нашей свадьбы был в секрете, только мы и наши родители, а позже планировалось устроить более масштабное торжество", - пишет она.

Однако молодожены поругались уже на следующий день после свадьбы.

"После пяти месяцев долгих слез, исцеления и размышлений мы решили разобраться со своими проблемами и теперь планируем этот особенный день с моей дочерью", - написала Имбелли, добавив, что возвращается к мужу.