Прилучный выиграл суд по алиментам у Муцениеце

Актер Павел Прилучный выиграл суд по алиментам у бывшей жены, актрисы Агаты Муцениеце. Об этом пишет Telegram-канал Shot, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что ранее артистка добилась того, чтобы выплаты увеличили в 10 раз, из-за чего бывший супруг должен был ей 1,5 миллиона рублей. По данным источника, сегодня суд отметил, что все условия были определены при разводе, а также заключено три соглашения: об алиментах, о порядке воспитания детей и о разделе имущества.

Адвокат актера сообщил, что по упомянутым выше документам вся недвижимость отошла Муцениеце. Также отмечается, что сын артистов Тимофей останется жить с отцом, а дочь Мия с матерью.