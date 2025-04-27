Отец Анджелины Джоли намерен спасти Голливуд

86-летний американский актер Джон Войт, отец суперзвезды Голливуда Анджелины Джоли, и продюсер Стивен Пол собираются предложить президенту США Дональду Трампу план, как внедрить MAGA в Голливуде. Решение созрело после того, как он стал "специальным послом" в Tinseltown (одно из названий Голливуда).

Как передает Day.Az, об этом пишет Bloomberg.

Трамп поручил ему, Мелу Гибсону и Сильвестру Сталлоне "спасти киноиндустрию", назначив их спецпослами в Голливуде в январе этого года.

Предложения Войта и Пола выйдут за рамки налоговых льгот на кинопродукцию, которые обычно предлагают штаты, и могут включать стимулы для инвестиций в инфраструктуру, профессиональное обучение и изменения в налоговом кодексе.

"Важно, чтобы мы конкурировали с тем, что происходит во всем мире, поэтому должны быть какие-то федеральные налоговые льготы", - сказал Пол.

Одним из предложений может быть корректировка раздела 181 налогового кодекса США, который допускает ускоренные вычеты за производство фильмов и телепередач. Этот стимул, срок действия которого истекает в этом году, может быть продлен и увеличен с текущего лимита в $15 миллионов за производство.

Еще одна идея заключается в поощрении долгосрочных финансовых обязательств, таких как строительство звуковых павильонов, налоговыми льготами, смоделированными по образцу соглашения Netflix Inc. о производстве фильмов и телешоу в Нью-Джерси в течение десятилетия в обмен на скидку 40%.

Пол, продюсер, в чьей недавней картине "Человек без прошлого" также снялся Войт, уже планирует перенести производство трех новых фильмов в Калифорнию из-за рубежа и инвестировать в студийную недвижимость в Лос-Анджелесе, которая особенно сильно пострадала от неконтролируемого производства.

Производство фильмов и телепередач упало в Калифорнии и других частях США, поскольку студии сокращают объемы, а другие страны переманивают бизнес, часто с помощью налоговых льгот. В некоторых странах, включая Великобританию, Австралию, Венгрию и Испанию, в последние годы наблюдался рост бизнеса в сфере кино и телевидения.

Законопроект Калифорнии, который более чем удвоит государственные стимулы до $750 миллионов в год, проходит через законодательный орган.

Ранее Скотт Карол, президент компании Пола, SP Media Group, говорил, что группа Войта, котрый является ярым сторонником Трампа, встречалась с руководителями студий, представителями профсоюзов и государственными чиновниками, чтобы узнать их мысли.