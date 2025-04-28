Регина Тодоренко станет матерью в третий раз

Певица Валерия проговорилась о беременности телеведущей Регины Тодоренко. Об этом сообщает Telegram-канал "Звездач", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Это произошло на вечеринке в честь окончания шестого сезона шоу "Маска". Во время речи мужа, продюсера Иосифа Пригожина, о семье Валерия рассказала про пополнение в семье Тодоренко и Влада Топалова.

Телеведущая рассказывала о планах завести третьего ребенка в 2024 году. Она пошутила, что забеременеет ради недвижимости.

Тодоренко замужем за певцом Владом Топаловым. Артист и телеведущая поженились в июле 2019 года. Их свадьба прошла в итальянском городе Сорренто. В декабре 2018 года у них появился на свет первенец - Михаил. В июле 2022-го блогерша родила второго сына Мирослава. В декабре 2023 года Тодоренко призналась, что купила четырехлетнему сыну квартиру.

Тодоренко начала свою карьеру на телевидении в 2007 году. Она получила наибольшую известность после проекта о путешествиях "Орел и решка". Блогерша также приняла участие в шоу "Маска", "Ледниковый период", "Мейкаперы", "Конфетка".