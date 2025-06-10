https://news.day.az/showbiz/1759417.html Брэд Питт появился на публике в розовом Американский актер и кинопродюсер Брэд Питт появился на публике в розовом наряде. Как передает Day.Az, соответствующий материал приводит издание Just Jared. Отмечается, что 61-летний артист отправился в Мексику в рамках пресс-тура фильма "Формула-1". Так, на фотосессию с коллегами в Мехико он пришел в брючном костюме указанного оттенка.
Брэд Питт появился на публике в розовом
Американский актер и кинопродюсер Брэд Питт появился на публике в розовом наряде.
Как передает Day.Az, соответствующий материал приводит издание Just Jared.
Отмечается, что 61-летний артист отправился в Мексику в рамках пресс-тура фильма "Формула-1". Так, на фотосессию с коллегами в Мехико он пришел в брючном костюме указанного оттенка.
Позже Питт также посетил мероприятие в торговом центре Plaza Toreo в Наукальпан-де-Хуаресе. Для него звезда "Бойцовского клуба" выбрал лиловый брючный костюм с футболкой в тон.
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