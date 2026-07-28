https://news.day.az/showbiz/1850697.html Премьер Греции обсудил с Ноланом "Одиссею" Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обсудил с режиссером Кристофером Ноланом его новый фильм "Одиссея", снятый по произведению Гомера. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает телеканал ERT.
Премьер Греции обсудил с Ноланом "Одиссею"
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обсудил с режиссером Кристофером Ноланом его новый фильм "Одиссея", снятый по произведению Гомера.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает телеканал ERT.
В ходе видеозвонка премьер поблагодарил британского режиссера за экранизацию гомеровской поэмы и за его вклад в пробуждение интереса всего мира к Древней Греции. Мицотакис также выразил признательность за то, что значительная часть съемок проходила в Греции.
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