Премьер Греции обсудил с Ноланом "Одиссею"

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обсудил с режиссером Кристофером Ноланом его новый фильм "Одиссея", снятый по произведению Гомера.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает телеканал ERT.

В ходе видеозвонка премьер поблагодарил британского режиссера за экранизацию гомеровской поэмы и за его вклад в пробуждение интереса всего мира к Древней Греции. Мицотакис также выразил признательность за то, что значительная часть съемок проходила в Греции.