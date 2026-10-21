Голливудская актриса Дженна Ортега появилась на публике в платье с глубоким декольте.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Дженна Ортега посетила премьеру фильма "Клара и Солнце", которая состоялась в нью-йоркском отеле Crosby Street Hotel. Актриса, сыгравшая главную роль в ленте, появилась на мероприятии в разноцветном платье с глубоким декольте, украшенном бахромой. Артистка также надела нюдовые туфли на каблуках и кольцо. Знаменитости выпрямили волосы и сделали макияж с черными стрелками и темно-розовой помадой.