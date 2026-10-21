https://news.day.az/showbiz/1868379.html Дженна Ортега посетила премьеру фильма "Клара и Солнце" Голливудская актриса Дженна Ортега появилась на публике в платье с глубоким декольте. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, фото опубликованы на сайте Daily Mail. Дженна Ортега посетила премьеру фильма "Клара и Солнце", которая состоялась в нью-йоркском отеле Crosby Street Hotel.
Дженна Ортега посетила премьеру фильма "Клара и Солнце"
Голливудская актриса Дженна Ортега появилась на публике в платье с глубоким декольте.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, фото опубликованы на сайте Daily Mail.
Дженна Ортега посетила премьеру фильма "Клара и Солнце", которая состоялась в нью-йоркском отеле Crosby Street Hotel. Актриса, сыгравшая главную роль в ленте, появилась на мероприятии в разноцветном платье с глубоким декольте, украшенном бахромой. Артистка также надела нюдовые туфли на каблуках и кольцо. Знаменитости выпрямили волосы и сделали макияж с черными стрелками и темно-розовой помадой.
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