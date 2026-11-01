Дженнифер Лоуренс призналась, что сделает подтяжку лица

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс в интервью изданию The Cut заявила, что намерена сделать подтяжку лица, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я хочу быть сексуальной мамой. Когда буду отводить ребенка в школу, я хочу выглядеть как женщина, у которой все под контролем, даже если я только что проснулась и у меня не все в порядке с головой", - призналась артистка.

При этом Лоуренс отметила, что подтяжка лица не станет для нее первым хирургическим вмешательством, поскольку она уже делала операцию по увеличению груди.