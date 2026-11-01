https://news.day.az/showbiz/1870624.html Дженнифер Лоуренс призналась, что сделает подтяжку лица Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс в интервью изданию The Cut заявила, что намерена сделать подтяжку лица, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Я хочу быть сексуальной мамой.
Дженнифер Лоуренс призналась, что сделает подтяжку лица
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс в интервью изданию The Cut заявила, что намерена сделать подтяжку лица, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Я хочу быть сексуальной мамой. Когда буду отводить ребенка в школу, я хочу выглядеть как женщина, у которой все под контролем, даже если я только что проснулась и у меня не все в порядке с головой", - призналась артистка.
При этом Лоуренс отметила, что подтяжка лица не станет для нее первым хирургическим вмешательством, поскольку она уже делала операцию по увеличению груди.
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