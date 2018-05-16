В Баку пройдет турнир по домино
16 мая 2018 19:29 104
В Баку 19 мая в 11.00 пройдет турнир по домино среди СМИ, организованный Bakı Domino Klubu и журналом Sportsman при содействии министерства молодежи и спорта и Ассоциации спортивных журналистов Азербайджана. Об этом сообщили Trend организаторы, передает Day.Az.
Соревнование посвящено 100-летию Азербайджанской Демократической Республики. Победители и призеры будут отмечены кубками, дипломами и ценными призами.
Адрес: ресторан Dəfnə, улица Самеда Вургуна, 18a.
Телефон для справок: 050 634 77 24
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