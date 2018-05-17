Назначены два новых советника министра транспорта, связи и высоких технологий.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, новыми советниками назначены Лейла Мамедова и Керим Керимов.

После этого советников у министра стало три.

До этого советником министра был назначен Тахир Мамедов.

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