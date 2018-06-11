Госслужба автотранспорта Азербайджана представила новую концепцию деятельности

Государственная служба автомобильного транспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана в понедельник представила новую концепцию регулирования деятельности автотранспорта в стране.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как сообщил на презентации концепции глава службы Хабиб Гасанов, с целью усовершенствования госрегулирования и механизмов контроля в сфере автотранспорта был подготовлен и представлен в соответствующие органы ряд нормативно-правовых актов.

"Новая концепция предусматривает более широкое использование современных информационных технологий, электронизацию услуг, обеспечение прозрачности структуры, повышение уровня услуг, оказываемых гражданам, и снижение до минимума контакта граждан и чиновников", - сказал Гасанов.

Он также отметил, что госслужба автотранспорта ведет консультации с министерством налогов с целью усовершенствования налогового механизма, применяемого в пассажирских и грузовых перевозках.

"В этой сфере предусмотрено использование современных технологий, что поможет обеспечить своевременные выплаты налога в полном объеме, а также усиление контроля над уклонением от налогов", - сказал Гасанов.

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