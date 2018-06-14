Автовокзалы Азербайджана получили паспорта - ПОДРОБНОСТИ

Руководителям автовокзалов в Азербайджане вручены паспорта для продолжения легальной работы. Об этом говорится в сообщении министерства транспорта, связи и высоких технологий, распространенном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Паспорта были вручены главой Государственной службы автомобильного транспорта Габибом Гасановым в рамках VIII Каспийской международной выставки "Дорожная инфраструктура и общественный транспорт" (Road & Traffic 2018) в бакинском Экспоцентре.

Согласно "Положению об автовокзалах и автостанциях", каждый автовокзал и автостанция должны иметь свой паспорт, соответствующий их категории.

Паспорт считается основным официальным документом для законного функционирования автовокзала (автостанции).

Кроме того, была достигнута предварительная договоренность об оказании необходимой поддержки со стороны Госслужбы автомобильного транспорта в принятии упреждающих мер в связи с перевозчиками, занимающимися незаконными пассажироперевозками на Исмаиллинском и Габалинском автовокзалах.

Отметим, что соответствующий орган исполнительной власти выдает паспорта автовокзалам и автостанциям в соответствии с их категорией. Паспорт считается официальным документом для осуществления деятельности. За работу без паспорта виновные лица несут ответственность согласно законодательству Азербайджана.

Пошлина на получение паспорта составляет 600 манатов для автовокзалов и 400 манатов для автостанций.

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