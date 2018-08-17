Полиция Азербайджана перейдет на усиленный режим работы - ПОДРОБНОСТИ
17 августа 2018 16:09 367
Полиция Азербайджана в дни праздника Гурбан перейдет на усиленный режим работы. Об этом говорится в пятницу в сообщении МВД, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно сообщению, министр внутренних дел генерал-полковник Рамиль Усубов подписал соответствующий приказ с целью более надежной охраны общественного порядка, правопорядка в дни праздника Гурбан.
Согласно приказу, с 22 по 24 августа в общественных местах и на улицах увеличится плотность патрульных нарядов, будет усилен режим охраны, а также охрана дипломатических представительств зарубежных стран.
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