Полиция Азербайджана перейдет на усиленный режим работы - ПОДРОБНОСТИ

Полиция Азербайджана в дни праздника Гурбан перейдет на усиленный режим работы. Об этом говорится в пятницу в сообщении МВД, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно сообщению, министр внутренних дел генерал-полковник Рамиль Усубов подписал соответствующий приказ с целью более надежной охраны общественного порядка, правопорядка в дни праздника Гурбан.

Согласно приказу, с 22 по 24 августа в общественных местах и на улицах увеличится плотность патрульных нарядов, будет усилен режим охраны, а также охрана дипломатических представительств зарубежных стран.

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