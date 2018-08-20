В Азербайджане откроются ярмарки в связи с праздником Гурбан

20 августа 2018 18:03

Начиная с завтрашнего дня, в течение 3-х дней в связи с праздником Гурбан (22-23 августа) в Баку и регионах будут организованы ярмарки по продаже крупного и мелкого рогатого скота.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство сельского хозяйства, передает Day.Az.

На ярмарки, которые пройдут при поддержке министерства, планируется вывести около 35 тысяч голов жертвенных животных. Ярмарки будут организованы в пунктах, установленных Агентством продовольственной безопасности. Ярмарки планируется провести в 32 пунктах в городе Баку, а также в Гяндже, Нефтчале, Лянкяране, Шеки, Ширване, Губе, Агдаше, Шамахы, Гейчае и Исмаиллы.

На основе рекомендации минсельхоза и Государственного таможенного комитета крупным предпринимателям 20 тысяч голов скота были привезены из соседних стран, в частности из Грузии. Целью данного шага является насыщение рынка и стабилизация цен на рынке мелкого рогатого скота.

С точными адресами ярмарок можно ознакомиться здесь

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