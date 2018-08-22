В Баку проводятся ярмарки по продаже жертвенных животных - ФОТО

Сегодня в Азербайджане отмечают праздник Гурбан. Начиная с сегодняшнего дня в течение 3-х дней в связи с праздником Гурбан в Баку и регионах будут организованы ярмарки по продаже крупного и мелкого рогатого скота.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, на ярмарки, которые проходят при организации министерства сельского хозяйства, выведено около 35 тысяч голов жертвенных животных.

Ярмарки проводятся в пунктах, установленных Агентством продовольственной безопасности - в 32 пунктах в городе Баку, а также в Гяндже, Нефтчале, Лянкяране, Шеки, Ширване, Губе, Агдаше, Шамахы, Гейчае и Исмаиллы.

Report представляет фоторепортаж с организованной в Баку ярмарки по продаже жертвенных животных.

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