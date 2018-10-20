Тяжелое ДТП в Шамкире, есть погибший

В Шамкирском районе произошла дорожная авария.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел на части дороги Баку-Газах, проходящей по территории районного села Заям.

Так, столкнулись автомобили марок ВАЗ-2106 и "Лада Приора". В результате житель села Заям Шемкирского района Гаджи Мусаев 1931 г.р. и жительница Товузского района Гюльнар Гасымова 1993 г.р. были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Несмотря на усилия врачей, спасти Г.Мусаева не удалось.

По факту ведется расследование.

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