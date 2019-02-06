Как отразились землетрясения на работе систем связи в Азербайджане
6 февраля 2019 10:33 176
Произошедшее в ряде районов страны землетрясение не отразилось на работе систем связи. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, говорится в распространенном в среду сообщении министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.
Землетрясение было зафиксировано пятого февраля на территории Шамахинского, Исмаиллинского, Лерикского и Агсуинского районов.
"Землетрясение не нанесло ущерба телекоммуникационной инфраструктуре и никаких перебоев в предоставлении услуг связи в указанных районах не возникло", - говорится в сообщении.
Население районов полностью обеспечивается услугами телефонной связи и доступом к сети интернет.
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