Как отразились землетрясения на работе систем связи в Азербайджане

Произошедшее в ряде районов страны землетрясение не отразилось на работе систем связи. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, говорится в распространенном в среду сообщении министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Землетрясение было зафиксировано пятого февраля на территории Шамахинского, Исмаиллинского, Лерикского и Агсуинского районов.

"Землетрясение не нанесло ущерба телекоммуникационной инфраструктуре и никаких перебоев в предоставлении услуг связи в указанных районах не возникло", - говорится в сообщении.

Население районов полностью обеспечивается услугами телефонной связи и доступом к сети интернет.

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