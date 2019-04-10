Министр молодежи и спорта Азад Рагимов выступил с предложением на 8-м форуме молодежи в штаб-квартире Организации объединенных наций (ООН).

Рагимов выдвинул инициативу о создании специальной координационной комиссии под эгидой ООН, чтобы не ограничиваться одними обсуждениями, а делать реальные дела по обеспечению занятости молодежи. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство молодежи и спорта.

Министр заявил, что для реализации программы "Цели устойчивого развития" Азербайджанское государство предпринимает решительные шаги по увеличению числа волонтеров, развитию волонтерской деятельности, их поддержке.

"У нас в стране состоялась церемония презентации и награждения 17 юных послов, выбранных в рамках стартовавшей в 2018 году программы "Цели устойчивого развития". Модель ООН представляет собой механизм выбора, тренинга и эффективного развития молодежи в приобретени новых знаний, критического мышления, мотивации", - отметил Рагимов.

На форуме, в котором участвовали министры и другие официальные лица, чиновники, занятые в сфере вопросов молодежи, состоялся обмен мнениями и обсуждения на молодежные темы, включая такие, как "Молодежь 2030: Работать с молодежью и для молодежи", "Инвестиции в развитие молодежи: Финансирование и другие прикладные средства".