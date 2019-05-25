Азербайджан сделал все, чтобы развеять опасения футболиста "Арсенала" Генриха Мхитаряна, который отказался от участия в финале Лиги Европы в Баку.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал CNN Sport министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов, отвечая на вопрос о том, мог бы Азербайджан сделать больше для того, чтобы Мхитарян чувствовал себя в безопасности.

"Больше ... Что вы имеете в виду, когда говорите больше? Мы сделали все. Что мы можем сделать больше? Мы можем отправить ему частный самолет в сопровождении двух истребителей F16 и тяжелую артиллерию. Я не знаю, что мы можем сделать больше. УЕФА и клуб "Арсенал" получили все возможные и не возможные документы. Со своей стороны я отправил письмо и подписал письмо с гарантиями от правительства, от АФФА, а также от всех правительственных структур, отвечающих за безопасность. Мы не принимаем сборную Армении по футболу в Азербайджане, мы принимаем футбольный клуб Великобритании", - сказал министр.

Отвечая на вопрос о том, звонил ли он Мхитаряну, министр ответил, что не знает номер его телефона.

"Но у него есть прямой контакт, который имеется у клуба с нашим посольством в Лондоне. Посол в своем интервью открыто предложил ему связаться с посольством, связаться с самим послом, но никакого ответа не было", - сказал Рагимов.

Министр также ответил на вопрос о том, смогут ли лица армянской национальности посетить Баку в следующем году, когда Азербайджан примет четыре матча Евро-2020.

"Мы никогда не объявляли и не ставили никаких ограничений для людей, приезжающих на спортивные мероприятия. Мы любезно просим любого гражданина Армении заранее отправить запрос на визу для прибытия в нашу страну. Это единственное требование, может быть, немного больше, чем в отношении других туристов, приезжающих в страну. А во всем остальном никаких ограничений нет", - сказал Рагимов.

Напомним, что 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе состоится финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами "Арсенал" и "Челси"

Игра начнется в 23:00 по местному времени.