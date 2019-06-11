В Национальном олимпийском комитете прошло заключительное заседание Координационной комиссии по подготовительной работе в связи с XV Летним Европейским юношеским олимпийским фестивалем, который стартует 21 июля в Баку.



На собрании участвовали министр молодежи и спорта Азад Рагимов, вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде, заместитель генерального секретаря Национального олимпийского комитета (НОК) Азер Алиев, члены Организационного комитета, а также находящийся с визитом в Баку для ознакомления с ходом подготовки, руководитель Координационной комиссии Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Сербии Джордж Висачки и члены Координационной комиссии.

Азад Рагимов, поприветствовав в Баку руководителей делегаций европейских стран сказал: "Трудно поверить, что ровно год назад мы с вами вели обсуждения касательно XV Летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля. Сегодня до начала соревнований остается 40 дней. С уверенностью могу сказать, что за прошедший период была проделана большая работа. Можно сказать, что мы полностью готовы к играм. Сегодня мы еще раз ознакомимся с проделанной работой и обменяемся мнениями".

В ходе заседания были обсуждены важные вопросы, связанные с выполнением Координационной комиссией XV Летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля "Баку-2019", таких функций, как составление расписаний, ведение статистики, управление рисками спортивных состязаний, маркетинговыми кампаниями, установление отношений между национальными олимпийскими комитетами.



Руководитель Координационной комиссии ЕОК Джордж Висачки, ознакомившись с подготовительными работами, проведенными Оргкомитетом, сообщил: "Окончательно оценив готовность Баку к предстоящему фестивалю, можем сказать, что столица Азербайджана готова принять столь грандиозное соревнование. Мы уверены, что спортсмены и болельщики останутся довольны организацией состязания.



В ходе визита представители ЕОК ознакомились с итогами подготовки в Baku Crystal Hall, где пройдут церемонии открытия и закрытия Фестиваля.



Отметим, что это уже третье по счету собрание Координационной комиссии с января текущего года.

Напомним, что XV Летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль пройдет в Баку с 21 по 27 июля. Для участия в соревнованиях в Азербайджан прибудут более 3600 спортсменов и представителей технических делегаций. Состязания пройдут по 10 видам спорта: гимнастика, атлетика, баскетбол, велоспорт, гандбол, дзюдо, плавание, теннис, волейбол и борьба. На протяжении фестиваля на 12 спортивных аренах будут задействованы более чем 2500 волонтеров.

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