В Азербайджане растет продолжительность жизни
По сравнению со многими странами мира, демографическая ситуация в Азербайджане оценивается положительно.
Об этом сказал журналистам председатель Государственного комитета по статистике Тахир Будагов, передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.
Он заявил, что уровень рождаемости в Азербайджане намного выше уровня смертности: "Это обеспечивает увеличение населения, и поэтому в апреле число населения превысило десять миллионов, несмотря на то, что и в Азербайджане наблюдается тенденция сокращения числа многодетных семей".
Будагов подчеркнул, что структура населения Азербайджана находится на оптимальном уровне, что является одним из лучших показателей в мире. Велика доля молодежи, а также растет продолжительность жизни.
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