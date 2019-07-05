https://news.day.az/society/1135168.html В штаб-квартире СЕ в Страсбурге состоялся показ документального фильма "Командировка в вечность" - ФОТО В штаб-квартире Совета Европы в Страсбурге состоялась демонстрация документального фильма "Командировка в вечность", снятого Baku Media Center при генеральном продюсерстве Арзу Алиевой и при поддержке Фонда Гейдара Алиева.
В штаб-квартире СЕ в Страсбурге состоялся показ документального фильма "Командировка в вечность" - ФОТО
В штаб-квартире Совета Европы в Страсбурге состоялась демонстрация документального фильма "Командировка в вечность", снятого Baku Media Center при генеральном продюсерстве Арзу Алиевой и при поддержке Фонда Гейдара Алиева, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
В презентации, реализованной по случаю 100-летия органов дипломатической службы Азербайджана, при организации постпредства Азербайджана в СЕ и при поддержке Baku Media Center, приняли участие сотрудники дипломатического корпуса и организации, а также представители местной общественности.
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