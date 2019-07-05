В штаб-квартире Совета Европы в Страсбурге состоялась демонстрация документального фильма "Командировка в вечность", снятого Baku Media Center при генеральном продюсерстве Арзу Алиевой и при поддержке Фонда Гейдара Алиева, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

В презентации, реализованной по случаю 100-летия органов дипломатической службы Азербайджана, при организации постпредства Азербайджана в СЕ и при поддержке Baku Media Center, приняли участие сотрудники дипломатического корпуса и организации, а также представители местной общественности.

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