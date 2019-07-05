С целью повышению уровня услуг, на территории Гусарского телекоммуникационного узла ООО "Азтелеком" установлено новое оборудование. Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий, передает Day.Az.

Отмечается, что в течение прошлого года в Гусаре телефонные линии проведены в 461 дом, число пользователей интернета увеличилось на 1426 человек.

В ближайшее время в селе Ашагы Имамгулу будет установлена новая электронная АТС на 160 номеров. При необходимости число обслуживаемых номеров может быть увеличено до 512. Старое оборудование, непригодное для пользования, было заменено новым типа JUNİPER.

Для повышения качества интернета в городском и сельских электронных АТС были заменены генераторы, кабели, внутренние линии.

В целом, в городе отремонтировано 15 километров, в селах - 21 километр телефонных линий. Установлено более 460 новых опор.

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