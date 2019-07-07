Немецкие online-издания рассказывают об азербайджанской иммигрантке Лане, ставшей комиссаром полиции в берлинском районе Нойкельн.

"В 15 лет она не говорила по-немецки, теперь она комиссар", - пишет ведущее немецкое издание Bild о 29-летней азербайджанке Лане, называя ее лучшим примером успешной интеграции мигрантов.

"Я приехала в Берлин в возрасте 15 лет с мамой и ни слова не знала по-немецки, не могла даже поздороваться", - рассказывает Лана в интервью сайту Bz-berlin.de, который, в свою очередь, отмечает, что сегодня девушка свободно и без акцента говорит на немецком языке.

Лана отмечает, что в средней школе над ней издевались ученики: "Я много плакала, но всегда думала о своем отце, который работал в Баку, чтобы обеспечить семью, и приехал к нам только через 6 лет".

Делясь впечатлениями об учебе в средней школе, Лана называет этот период "борьбой", отмечая следующее: "У меня никогда не было времени на друзей, но я всегда знала, чего хочу. Я мечтала стать полицейским, так как хотела хоть что-то изменить в этом мире".

Следуя за мечтой, Лана поступила в Берлинский университет экономики и права, где училась на факультете полицейской службы, а тема ее дипломной работы - "Мигранты в берлинской полиции: мотивация и барьеры". Так же как и Bild, Bz-berlin.de отмечает, что "Лана - самый лучший пример успешной интеграции".

Сегодня Лана - комиссар полиции и вот уже в течение 2 лет отвечает за безопасность берлинского района Нойкельн - в работе ей помогает знание и таких языков, как русский, турецкий, английский и французский.

Говоря о работе в полиции, Лана отмечает, что с ней никто не пытается заигрывать или издеваться, связывая это со своей серьезностью. "Я не улыбаюсь", - говорит комиссар берлинской полиции, отмечая, что всегда может дать отпор любому.

"В Азербайджане в моем возрасте все уже замужем и имеют детей. Я же - одна и не знаю, хочу ли вообще выйти замуж. Жизнь - она здесь и сейчас, и сегодня я абсолютно счастлива".

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