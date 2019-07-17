С начала 2019 года численность населения Азербайджана увеличилась на 31 676 человек или на 0,3 процента, составив 10 013 133 человек по состоянию на первое июня. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Госкомстат.

В частности, 52,8 процента от общей численности населения составляют городские жители, 47,2 процента - сельские, из них 49,9 процента - мужчины, 50,1 процента - женщины.

Кроме того, в январе-мае этого года зарегистрировано 24 690 случаев смерти, и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень смертности на каждые 1 000 человек населения снизился с 6,2 до 6,0.

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