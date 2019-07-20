Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана в связи с проведением в Баку XV Летнего европейского юношеского Олимпийского фестиваля, работает в усиленном режиме.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство, места проведения игр обеспечены качественными и бесперебойными услугами телекоммуникации, интернета, мобильного вещания и почты, проложены волоконно-оптические кабели из соответствующих электронных АТС, передает Day.Az.

С целью выделения пользователям необходимых радиочастот и обеспечения их беспрерывной работы проведены радиомониторинги. Во время состязаний в Баку будут работать четыре мобильных радиопеленгационных станции.

Для перевозки туристов, прибывших в нашу страну, на основе договора с Организационным комитетом, ООО "Бакинской службой такси" при министерстве транспорта, связи и высоких технологий выделено 120 автомобилей и 270 водителей, а также для поддержки работы Оперативного комитета фестиваля - 40 диспетчеров.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский Олимпийский фестиваль пройдет 21-27 июля в Баку.

Для участия в соревнованиях в Азербайджан прибудут более 3600 спортсменов и технических делегаций.

Атлеты выступят в 10 видах спорта: в соревнованиях по гимнастике, атлетике, баскетболу, велосипедному спорту, гандболу, дзюдо, плаванию, теннису, волейболу и борьбе.

В ходе фестиваля на 12 спортивных объектах будут задействованы более 2500 волонтеров.

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