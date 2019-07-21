Азербайджан полностью готов к проведению XV летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля.

Как сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр молодежи и спорта Азад Рагимов.

Рагимов отметил, что Баку принимает очередное важное соревнование: "Мы полностью готовы к проведению соревнований, и в них одержат победу сильнейшие".

Министр отметил, что за основную часть организационных работ несут ответственность местные специалисты: "Это соревнование очень важно, как для Азербайджана, так и для Европы. Кроме Европы, ни на каком другом континенте не проводятся такие состязания. Мы добились этого. Это станет для наших спортсменов большим опытом, большим испытанием".

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль пройдет с 21 по 27 июля на 12 спортивных объектах.

В фестивале примут участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлено 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые.

Азербайджан на фестивале представят 122 спортсмена. В составе нашей сборной преобладают борцы и легкоатлеты. Азербайджан в каждом из этих видов спорта будет представлен 18 спортсменами. Кроме того, в дзюдо нашу страну будут представлять - 12, художественной гимнастике - 4, велоспорте - 6, теннисе - 4, плавании - 6 спортсменов. В командных видах спорта - волейболу и баскетболу - в состав наших сборных входят по 12 спортсменов. В наших гандбольных командах, состоящих из юношей и девушек, - 30 игроков.

На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены будут состязаться в 10 видах спорта - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

На фестивале будут задействованы более 2500 волонтеров.

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