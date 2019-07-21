Азербайджанские борцы продолжают успешное выступление в рамках соревнований по борьбе на XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля ("EYOF Баку 2019"), сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend.

Так, азербайджанские борцы вольного стиля Мурад Хагвердиев (45 кг) и Абульфаз Насиров (55 кг) вышли в финал соревнований. Хагвердиев на пути к финалу оказался сильнее своих соперников Эльдара Асакаева (Россия), Микиты Беразуна (Беларусь), Бахри Сойлери (Турция) и Фабиана Ниедзиедскина (Польша), а Насиров одолел Харви Ридингса (Великобритания), Безхани Барсонидзе (Грузия) и Магомед-Эми Элтемирова (Россия).

Представитель Азербайджана в греко-римской борьбе Фарид Садыхлы (45 кг) также вышел в финал соревнований, оказавшись сильнее своих соперников Андреа Матино (Италия), Давида Гвасалиана и Максима Гурова (Россия).

Другой борец греко-римского стиля Нихат Мамедли (55 кг) в 1/8 финала победил Оливйе Бкрипчака (Польша), но в 1/4 финала проиграл Ромео Беридзе (Грузия). Мамедли будет участвовать в утешительных встречах.

Отметим, что в первый день соревнований проводятся встречи борцов вольного и греко-римского стиля в весовых категориях до 45 и 55 килограммов. Соревнования по борьбе будут продолжаться три дня.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль пройдет с 21 по 27 июля на 12 спортивных объектах.

В фестивале примут участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлено 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые.

Азербайджан на фестивале представят 122 спортсмена. В составе нашей сборной преобладают борцы и легкоатлеты. Азербайджан в каждом из этих видов спорта будет представлен 18 спортсменами. Кроме того, в дзюдо нашу страну будут представлять - 12, художественной гимнастике - 4, велоспорте - 6, теннисе - 4, плавании - 6 спортсменов. В командных видах спорта - волейболу и баскетболу - в состав наших сборных входят по 12 спортсменов. В наших гандбольных командах, состоящих из юношей и девушек, - 30 игроков.

На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены будут состязаться в 10 видах спорта - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

На фестивале будут задействованы более 2500 волонтеров.

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