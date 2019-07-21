https://news.day.az/society/1140020.html Жуткое ДТП в Шамкире, водитель лишился руки
Жуткое ДТП в Шамкире, водитель лишился руки
В Шамкирском районе Азербайджана столкнулись "ВАЗ 2106" и грузовой автомобиль "КамАЗ", сообщает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az.
В результате аварии водитель "ВАЗ" Намазов Алескер Али оглу получил тяжелые повреждения, врачи были вынуждены ампутировать ему руку.
По предварительной информации, причиной ДТП стало вождение на высокой скорости.
На место инцидента привлечены сотрудники Государственной дорожной полиции, выясняются причины аварии.
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