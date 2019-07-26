Бакинское транспортное агентство (БТА) создало штаб, который управляет перевозками между спортивными и другими объектами в период проведения XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля EYOF Baku 2019. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство (БТА).

Штаб работает в режиме 7/24 и отсюда контролируются все выходящие на линии автобусы. Штаб будет действовать до завершения фестиваля EYOF Baku 2019.

К перевозке гостей и спортсменов на спортивные и другие объекты привлечены 140 автобусов Neoplan и 38 микроавтобусов (Mercedes Sprinter).

К тренингам привлечены 435 водителей.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля на 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлены 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

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