Ведущие операторы мобильной связи Азербайджана предложат абонентам новые коды оператора (префикс) - "010" и "099".



Как сообщает Day.Az со ссылкой на BAKU.WS, в этой связи мобильные операторы обратились в министерство транспорта, связи и высоких технологий.



В отделе по связям с общественностью министерства транспорта, связи и высоких технологий в ответ на запрос BAKU.WS отметили, что от мобильных операторов действительно поступили обращения в ведомство.



Согласно закону Азербайджана "О телекоммуникациях", номерные ресурсы разделяются на основании запросов операторов на расширение существующей материально-технической базы операторов и удовлетворение спроса пользователей на телекоммуникационные услуги.



В то же время учитывается количество ресурсов, используемых операторами, их доступность, а также текущая ситуация на рынке мобильной связи и план нумерации страны.



В настоящее время ведется работа по разделению новых кодов и номеров, их оформлению, а также продвижению в сетях местных и международных операторов.



По завершении этих работ операторам будут предоставлены новые коды и номера.

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