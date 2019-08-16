С начала этого года численность населения страны увеличилась на 38 118 человек или на 0,4 процента. На 1 июля 2019 года численность населения составила 10 019 575 человек.

Как сообщили ONA в Госкомстате, 52,8 процента населения составляют жители города, 47,2 процента - села, 49,9 процента - мужчины, 50,1 процента - женщины, передает Day.Az.

В настоящее время на каждые 1000 мужчин приходится 1003 женщины. Плотность населения на один квадратный километр составила 116 человек.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!