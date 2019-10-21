https://news.day.az/society/1167667.html На Каспии произошло землетрясение
На Каспии произошло землетрясение
Сегодня в Каспийском море произошло землетрясение силой 4,3 балла.
Об этом сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы АН Азербайджана.
Землетрясение было зарегистрировано в 10:58 на глубине 62 километров.
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