https://news.day.az/society/1198836.html Студент БГУ помещен в карантин
Студент БГУ помещен в карантин
"Приезжающие из Китая в Азербайджан изолируются, обследуются в Клиническом медицинском центре. В КМЦ поступают такие обращения".
Об этом сказал главный инфекционист Минздрава Джалал Исаев, передает Day.Az со ссылкой на АПА.
По его словам, сейчас в карантин помещен один китайский студент: "Это гражданин Китая, он учится здесь. Пациент будет обследован и находиться под контролем в течение 14 дней. После обследования будет принято решение".
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