"Приезжающие из Китая в Азербайджан изолируются, обследуются в Клиническом медицинском центре. В КМЦ поступают такие обращения".

Об этом сказал главный инфекционист Минздрава Джалал Исаев, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

По его словам, сейчас в карантин помещен один китайский студент: "Это гражданин Китая, он учится здесь. Пациент будет обследован и находиться под контролем в течение 14 дней. После обследования будет принято решение".