На благоустройство Луна-парка выделено 5 млн AZN: Какие работы будут проведены?

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 апреля подписал распоряжение о мерах в связи с проведением работ по благоустройству в парке культуры и отдыха имени Низами в Хатаинском районе столицы.

Согласно распоряжению, на эти цели Исполнительной власти города Баку выделяется для начала 5 млн манатов из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2021 год. Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в указанном объеме.

Среди жителей столицы данный парк более известен как Луна-парк, и вскоре он получит второе дыхание, о чем было рассказано в новостном сюжете канала AZTV.

Парк культуры и отдыха имени Низами находится в ведомстве Исполнительной власти Хатаинского района, официальный представитель которой Панах Иманов в комментарии AZTV заявил следующее: "Парк входит в территорию проекта Ağ Şəhər, строительство которого продолжается. В соответствии с этим проектом и будет произведена реконструкция территории парка, который станет отвечать всем современным требованиям и будет очень красивым".

В ходе сюжета также было отмечено, что после реконструкции площадь парка увеличится почти вдвое - если сейчас она составляет 8,2 гектара, то после работ по благоустройству станет равна 16 гектарам.

Отметим, что парк культуры и отдыха имени Низами расположен на проспекте 8 Ноября.