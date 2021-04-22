Азербайджан близок к формированию коллективного иммунитета

Вакцинация и одновременное выздоровление от COVID-19 значительного числа граждан в Азербайджане приближают нас к формированию коллективного иммунитета.

Об этом сказал доктор медицинских наук Адиль Гейбулла, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, у большинства граждан Азербайджана уже образовались антитела к коронавирусу.

"Поэтому при каждой волне инфицирования статистические показатели должны быть ниже. Через определенный промежуток времени мы почувствуем ослабление волны инфицирования, но пока сложно прогнозировать ход дальнейших событий. Во всяком случае, мы должны жить реалиями сегодняшнего дня, которые требуют от людей быть ответственными. Правила карантина необходимо соблюдать на каждом шагу", - сказал Гейбулла.