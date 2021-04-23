Завтра в Баку будет проведена дезинфекция

С утра 24 апреля на основных улицах, проспектах и дорогах в центральной части и поселках Баку в очередной раз будут проведены дополнительные усиленные дезинфекционные работы с использованием специальных химических веществ.

Как сообщили Day.Az в ИВ города Баку, в связи с этим жителей просят не выходить из дома без особой надобности из-за определенной токсичности веществ, используемых при дезинфекции.