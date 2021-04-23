https://news.day.az/society/1336532.html Завтра в Баку будет проведена дезинфекция
Завтра в Баку будет проведена дезинфекция
С утра 24 апреля на основных улицах, проспектах и дорогах в центральной части и поселках Баку в очередной раз будут проведены дополнительные усиленные дезинфекционные работы с использованием специальных химических веществ.
Как сообщили Day.Az в ИВ города Баку, в связи с этим жителей просят не выходить из дома без особой надобности из-за определенной токсичности веществ, используемых при дезинфекции.
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