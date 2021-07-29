Объявлены результаты вступительных экзаменов по II и III группам специальностей

Объявлены результаты вступительных экзаменов в вузы по II и III группам специальностей на 2021-2022 учебный год.

Как передает Day.Az, абитуриенты могут ознакомиться с результатами, пройдя по ссылке.