https://news.day.az/society/1365593.html Объявлены результаты вступительных экзаменов по II и III группам специальностей
Объявлены результаты вступительных экзаменов по II и III группам специальностей
Объявлены результаты вступительных экзаменов в вузы по II и III группам специальностей на 2021-2022 учебный год.
Как передает Day.Az, абитуриенты могут ознакомиться с результатами, пройдя по ссылке.
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