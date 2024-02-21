Вот каким будет село Алыбейли в Зангиланском районе

В восстановленном селе Алыбейли Зангиланского района будут созданы комфортные условия и возможности для проживания бывших вынужденных переселенцев, возвращающихся в края своих предков.

Об этом сообщили Day.Az в Службе восстановления, строительства и управления номер 1 Восточно-Зангезурского экономического района.

Работа в этом направлении уже начата.

Day.Az представляет фрагмент концептуального проекта села Алыбейли.

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