Пожар в общежитии в Мингячевире

На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре в здании общежития по улице Г. Гусейнова в городе Мингячевир.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, на место происшествия были направлены пожарные Мингячевирской городской части пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны министерства.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных пожар удалось быстро потушить, не дав ему распространиться на другие квартиры. В рамках мер безопасности жильцы общежития были эвакуированы.

В результате пожара сгорели воспламеняющиеся конструкции двух комнат, разделенных перегородками, общей площадью 40 и 50 м².

Соседние квартиры были защищены от пожара. Пострадавших нет.

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