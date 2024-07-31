Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в Лачин.

Как сообщает в среду Day.Az, в Лачин прибыли 18 семей (60 человек) бывших вынужденных переселенцев. Прибывших встретили в торжественной обстановке, они полюбовались прекрасной панорамой Лачина.

Вернувшиеся в родные края жители Лачина выразили признательность Президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также доблестной азербайджанской армии, освободившей родные земли от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, отдавших жизни за Родину.

Тем самым на сегодня в городе Лачин обеспечено постоянное проживание 552 семей - 2031 человека.

Отметим, что для переселенных семей в городе Лачин созданы все условия для проживания в домах, которые были восстановлены или заново отстроены по поручению главы государства.

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