https://news.day.az/society/1710272.html В Сумгайыте сбиты два пешехода В Сумгайыте произошло ДТП, в котором пострадали два пешехода. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент случился в дачном районе Новханы, когда автомобиль марки Opel под управлением Эльвина Махмудова (2008 г.р.) сбил Шабнам (1988 г.р.) и Назрин Масимовых (2009 г.р.). Оба пострадавших были госпитализированы.
В Сумгайыте сбиты два пешехода
В Сумгайыте произошло ДТП, в котором пострадали два пешехода.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент случился в дачном районе Новханы, когда автомобиль марки Opel под управлением Эльвина Махмудова (2008 г.р.) сбил Шабнам (1988 г.р.) и Назрин Масимовых (2009 г.р.).
Оба пострадавших были госпитализированы.
В настоящее время проводится расследование по этому происшествию.
Отметим, что недавно в Хачмазском районе Азербайджана произошла цепная авария в результате которой погиб ребенок.
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