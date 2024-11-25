В Сумгайыте сбиты два пешехода

В Сумгайыте произошло ДТП, в котором пострадали два пешехода.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент случился в дачном районе Новханы, когда автомобиль марки Opel под управлением Эльвина Махмудова (2008 г.р.) сбил Шабнам (1988 г.р.) и Назрин Масимовых (2009 г.р.).

Оба пострадавших были госпитализированы.

В настоящее время проводится расследование по этому происшествию.

Отметим, что недавно в Хачмазском районе Азербайджана произошла цепная авария в результате которой погиб ребенок.