Шарапова заговорила о завершении карьеры
Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала победу над латвийкой Еленой Остапенко на турнире в Риме. Ее слова приводятся на сайте WTA, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Это ценные моменты, и я дорожу ими еще сильнее сейчас, потому что нахожусь уже ближе к концу карьеры. Не знаю, как сложится эта глава, но надеюсь, что так, как хочу я", - сказала Шарапова.
По ее словам, она преодолела сложный период в карьере. "У меня было несколько тяжелых месяцев. Вы спрашиваете, чему я улыбалась после матча. Если не улыбаться после того, как съела гору дерьма, но справилась и снова побеждаешь, то когда улыбаться?" - добавила россиянка.
18 мая теннисистка обыграла Остапенко в 1/4 финала турнира в Риме (6:7, 6:4, 7:5). В полуфинале спортсменка встретится с представительницей Румынии Симоной Халеп, у которой выиграла семь из восьми встреч.
31-летняя Шарапова - пятикратная победительница турниров серии "Большого шлема". Теннисистка также завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Лондоне.
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