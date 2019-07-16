Бывшая седьмая ракетка мира австрийка Барбара Шетт считает, что в скором времени российская теннисистка Мария Шарапова завершит карьеру, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мнению спортсменки, после успеха 15-летней американки Кори Гауфф на Уимблдонском турнире можно заявить о скорой смене поколений в теннисе.

"В женском теннисе наступает смена караула. Серена Уильямс будет выступать еще пару лет. Карьера Шараповой близится к концу", - цитирует Шетт Tennis World USA.

Шарапова завершила участие в Уимблдонском теннисном турнире на стадии первого круга. Уильямс дошла то финала соревнований, где проиграла румынке Симоне Халеп со счетом 2:6, 2:6.

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