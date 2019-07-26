В пятницу в Национальной арене гимнастики состоялась церемония награждения победителей и призеров соревнований по спортивной гимнастике среди мужчин в упражнениях на кольцах и среди женщин в упражнениях на разновысоких брусьях, проходящих в рамках в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Baku 2019", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Среди мужчин в упражнениях на кольцах золотую медаль завоевал Мухаммаджон Якубов (Россия, 13,500 балла), на втором месте - Назар Чепурный (Украина, 13,466 балла), на третьем - Иван Куляк (Россия, 13,333 балла).

Среди женщин в упражнениях на разновысоких брусьях первое место заняла Виктория Листунова (Россия, 14,300 балла), на втором месте - Ирина Комнова (Россия, 13,733 балла), на третьем - Андрея-Иоана Станкиулеску (Румыния, 13,366 балла).

В пятницу в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Baku 2019" в Национальной арене гимнастики прошли финалы по отдельным видам гимнастических упражнений.

Соревнования по мужской и женской спортивной гимнастике в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019" проходят 23-27 июля.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлены 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

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