Азербайджанский дзюдоист завоевал бронзовую медаль EYOF Baku 2019
Азербайджанский дзюдоист завоевал бронзовую медаль XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля EYOF Baku 2019, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Магеррам Имамвердиев, выступающий в весовой категории до 81 килограмма, в схватке за бронзовую медаль одолел представителя Израиля Ифтача Бадаша. Ранее, в рамках утешительных встреч, Имамвердиев победил шведа Карла Баата, а затем представителя Словакии Рэта Самуэля.
Также "бронзу" завоевал украинец Тимур Валиев.
Победителем в этой весовой категории стал грузин Акакий Джапаридзе, одолевший в решающей встрече француза Арануда Арегбу.
Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах.
В EYOF Baku 2019 принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлены 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре