Впечатления от соревнований в Баку яркие. Как передает Day.Az, об этом сказал в пятницу Trend российский гимнаст Мухаммаджон Якубов, занявший первое место в упражнениях на кольцах.

"Впечатления от соревнований в Баку яркие, мне все понравилось. Для меня золотая медаль Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля многое значит. Это мои первые крупные соревнования, и я очень рад победе", - сказал российский гимнаст.

Мухаммаджон Якубов также отметил, что все соперники на соревновании были сильные.

В пятницу в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Baku 2019" в Национальной арене гимнастики прошли финалы по отдельным видам гимнастических упражнений.

Соревнования по мужской и женской спортивной гимнастике в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля проходят 23-27 июля.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлены 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

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