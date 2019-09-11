Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду является самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

По информации издания, зарплата португальца составляет €31 млн в год. Отмечается, что его заработок выше, чем у СПАЛа, "Удинезе" (у обоих клубов зарплатная ведомость по €30 млн), "Брешии" (€28 млн) и "Вероны" (€25 млн).

Второе место в списке самых высокооплачиваемых футболистов Серии А занимает защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт (€8 млн). Замыкает тройку нападающий миланского "Интера" Ромелу Лукаку (€7,5 млн).

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