https://news.day.az/sport/1154968.html Зарплата Роналду оказалась выше, чем у четырех итальянских клубов
Зарплата Роналду оказалась выше, чем у четырех итальянских клубов
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду является самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru
По информации издания, зарплата португальца составляет €31 млн в год. Отмечается, что его заработок выше, чем у СПАЛа, "Удинезе" (у обоих клубов зарплатная ведомость по €30 млн), "Брешии" (€28 млн) и "Вероны" (€25 млн).
Второе место в списке самых высокооплачиваемых футболистов Серии А занимает защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт (€8 млн). Замыкает тройку нападающий миланского "Интера" Ромелу Лукаку (€7,5 млн).
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